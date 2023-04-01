Яндекс 360 отдают со скидкой 80% на 2 года

21:52, 01 апреля 2023
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Яндекс 360 отдают со скидкой 80% на 2 годаОчень выгодная акция
Яндекс предлагает премиум-подписку на пакет программ 360 с большой скидкой. Вместо 8304 рублей она будет стоить 1490 рублей за два года.
Фото: Яндекс
Таким образом, подписка обойдётся в 63 рубля в месяц вместо 346. За эту цену можно получить 2 ТБ на Диске, безлимитное пространство для фото и видео с телефона, возможность загружать файлы до 50 ГБ, получить уникальный адрес для почты вместо @yandex.ru.
Акция действует до 30 апреля. Заметим, что по истечении срока подписка будет продлена автоматически по стандартной цене. Все подробности можно прочитать по этой ссылке.