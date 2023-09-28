«Яндекс 360» сможет поддерживать видеовстречи на тысячу человек

Модернизация позволит значительно увеличить максимальное количество участников совещания - с 40 до 1000 человек, что особенно удобно для проведения масштабных деловых онлайн-встреч.

Кроме того, обмен контентом во время групповых встреч станет более удобным благодаря внедрению функции демонстрации экрана в 4K.

Интересно, что в 2023 году ежедневная аудитория компании увеличилась в три раза. Переход на собственную платформу позволит снять ограничения на развитие продукта, в том числе на качество изображения, стабильность проведения совещаний и количество их участников.