Яндекс.Браузер для Android научился переводить текст прямо на картинках

Приложения
Сегодня в 18:43
Яндекс.Браузер для Android научился переводить текст прямо на картинкахРаньше так умела только десктопная версия
СМИ сообщили, что Яндекс.Браузер стал первым таким приложением для Android, которое может переводить текст на изображениях.
До этого перевод текста на картинках был доступен только в десктопной версии Яндекс.Браузера. Теперь опция появилась и в мобильном приложении для Android. В iOS-версии функция появится до конца 2021 года.
Если попробовать перевести веб-страницу в Яндекс.Браузере, он предложит перевести и изображения. Можно согласиться на автоматический перевод, а можно оставит ручное управление.
Яндекс
Технология работает следующим образом: изображения сначала отправляются на серверы Яндекса, там происходит их распознавание и перевод, а потом обработанная картинка возвращается обратно клиенту.
Сегодня Яндекс также объявил, что будет дарить годовую подписку на Яндекс.Плюс выпускникам школ с высокими баллами по ЕГЭ.