Яндекс.Браузер для Android научился переводить текст прямо на картинках

До этого перевод текста на картинках был доступен только в десктопной версии Яндекс.Браузера. Теперь опция появилась и в мобильном приложении для Android. В iOS-версии функция появится до конца 2021 года.

Если попробовать перевести веб-страницу в Яндекс.Браузере, он предложит перевести и изображения. Можно согласиться на автоматический перевод, а можно оставит ручное управление.