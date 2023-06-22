Яндекс.Браузер станет совместим с Internet Explorer: тесты начались

Запустив Internet Explorer на виртуальной машине в облаке или в сети компании, пользователи получат привычный интерфейс, в то время как реальные процессы будут выполняться на другом компьютере. Этот режим совместимости особенно полезен при работе с устаревшим программным обеспечением, таким как ERP-системы SAP или Oracle.

Он упрощает задачу для системных администраторов, которые могут сосредоточиться на одном современном браузере вместо того, чтобы поддерживать несколько, и устраняет необходимость в дорогостоящем обновлении ERP. Чтобы принять участие в тестировании этого режима совместимости, заинтересованные пользователи могут обратиться в службу поддержки Яндекса.