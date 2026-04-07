Яндекс добавил в Поиск диалоги с ИИ Алисой и новый раздел

Опубликовано 07 апреля 2026, 13:441 мин.
Яндекс добавил в Поиск диалоги с ИИ Алисой и новый разделДля поиска специалистов
В поисковике Яндекса теперь можно общаться с нейросетью Алисой прямо в результатах непосредственно поиска. Можно переключаться между обычными ссылками и диалогом с ИИ.
© Яндекс
Для перехода в режим диалога нужно нажать на вкладку «Алиса AI» под строкой поиска. Там можно задавать уточняющие вопросы, прикреплять файлы и картинки. История всех диалогов сохраняется.
Кроме того, «Яндекс» запустил отдельный раздел для поиска специалистов (ремонт, уборка, услуги мастеров). В выдаче показываются карточки компаний и частных мастеров с отзывами, примерами работ и рейтингами. Можно отфильтровать только авторизованные сервисные центры конкретного бренда. Также появился специальный значок «Фиксирует цену»: его присваивает ИИ тем мастерам, которые, судя по отзывам, не поднимают цену после начала работы.