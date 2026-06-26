Яндекс Go теперь строит маршруты с самокатами и метро

Чтобы построить маршрут, нужно указать начало и конец поездки в разделе «Все».

Компания объясняет: если до метро «Савёловская» пешком идти 15 минут, а автобус едет в объезд и ещё долго ждать, приложение предложит проехать часть пути на самокате. Там же, прямо в маршруте, можно арендовать самокат и пополнить карту «Тройка». После того как пользователь доезжает до станции, приложение продолжает вести его до конечной точки.

За подбор маршрутов отвечают алгоритмы машинного обучения, которые учитывают более 100 факторов.

Пока функция доступна только в Москве, но в будущем её планируют расширить на другие города, а также добавить комбинации с такси, автобусами и трамваями.