Яндекс и Mail.ru Group создадут российский аналог сервиса видеозвонков Zoom

По словам Шадаева, Яндекс и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации совместно с Ростелекомом. Разработанный ими сервис видеоконференций позволит проводить уроки в формате онлайн. Как отметил Шадаев, аналог Zoom будет доступен в 2022 году.

О создании отечественного аналога сервиса видеозвонков в России говорят уже давно. Ранее об этом сообщал гендиректор концерна «Автоматика», входящего в госкорпорацию «Ростех». А ещё о необходимости получить такой сервис заявлял также замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.