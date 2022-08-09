Яндекс начал подсказывать самое удачное время для рыбалки

В Яндексе утверждают, что рыбаки могут узнать прогноз для ближайшего водоёма или любого другого, где они хотят порыбачить — будь то Можайское водохранилище, Селигер или Ока. Прогноз даётся на десять дней вперёд.

Технология Meteum основана на машинном обучении и рассчитывает прогноз для любой точки на карте.