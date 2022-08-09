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Яндекс начал подсказывать самое удачное время для рыбалки

Для любого водоёма
Яндекс Погода стала подсказывать, когда лучше всего отправиться ловить рыбу. Прогноз рассчитывается с помощью технологии Meteum.
Яндекс начал подсказывать самое удачное время для рыбалки

В приложении Яндекса в разделе для рыбаков можно посмотреть температуру воздуха и воды, вероятность осадков, влажность, силу и направление ветра, видимость и давление. Исходя из этого, можно сделать выводы о том, стоит ли идти на рыбалку. Так, считается, что перепады давления негативно влияют на клёв. Также показывается время восхода и заката солнца.

Яндекс начал подсказывать самое удачное время для рыбалки

Яндекс

В Яндексе утверждают, что рыбаки могут узнать прогноз для ближайшего водоёма или любого другого, где они хотят порыбачить — будь то Можайское водохранилище, Селигер или Ока. Прогноз даётся на десять дней вперёд.

Технология Meteum основана на машинном обучении и рассчитывает прогноз для любой точки на карте.

Источник:Яндекс
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