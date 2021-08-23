Яндекс начнёт блокировать звонки от мошенников и коллекторов

Функция доступна на iOS и Android. Благодаря ей пользователи смогут выбрать: самим решать, снимать ли трубку, или довериться Яндексу. Сейчас приложение может блокировать два типа звонков — с рекламой финансовых услуг и нежелательные (предположительно от злоумышленников, коллекторов и так далее). Блокировка этих двух типов позволяет избавиться от 70% ненужных звонков.

Новая опция включается бесплатно в настройках Определителя номера. Или можно попросить сделать это Алису — сказать «Алиса, включи блокировку звонков».

Яндекс определяет звонящего по своей базе номеров и с помощью алгоритма машинного обучения.