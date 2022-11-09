Яндекс научил карты искать для вас «ресторан с красивым видом на город»

Специальные фильтры выбирать не надо — приложение сориентируется само. Карты покажут подходящие места, даже если в их описании не упоминаются детали из запроса, но они ясны по отзывам или фото. Алгоритм также анализирует сайт компании, фотографии, меню, прайс-листы и отзывы пользователей. Можно спросить Карты «где готовят борщ» или «кафе с десертами», и они выдадут подходящий вариант.

Яндекс уточняет, что поиск умеет работать и с более сложными случаями. Например, он обработает запрос «лучшие хостелы в Москве на двоих на длительный срок», даже если информация об этом не видна на фото или сайте.