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10:00, 09 ноября 2022
1 мин.

Яндекс научил карты искать для вас «ресторан с красивым видом на город»

В поиск внедрили нейросети

Яндекс Карты улучшили поиск — в него внедрили нейронные сети. Они позволяют искать рестораны, магазины и другие организации более неконкретными фразами, например, «ресторан с красивым видом на город».

Яндекс научил карты искать для вас «ресторан с красивым видом на город»

Специальные фильтры выбирать не надо — приложение сориентируется само. Карты покажут подходящие места, даже если в их описании не упоминаются детали из запроса, но они ясны по отзывам или фото. Алгоритм также анализирует сайт компании, фотографии, меню, прайс-листы и отзывы пользователей. Можно спросить Карты «где готовят борщ» или «кафе с десертами», и они выдадут подходящий вариант.

Яндекс уточняет, что поиск умеет работать и с более сложными случаями. Например, он обработает запрос «лучшие хостелы в Москве на двоих на длительный срок», даже если информация об этом не видна на фото или сайте.

Источник:Яндекс
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