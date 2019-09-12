Яндекс.Навигатор научился предупреждать водителей о вероятности получить штраф

Сообщается, что раньше «Яндекс.Навигатор» предупреждал только о камерах, которые фиксируют скорость и отслеживают движение по полосе. Теперь сервис может распознать, где располагается мобильный пост, какие камеры наблюдают за выездом на перекрёсток, отслеживают соблюдение разметки и правила остановки. Разные типы камер отмечены на карте разными символами. Для удобства водителей «Яндекс.Навигатор» ещё и озвучивает приближение к камере голосом. Например, таким образом: «Впереди камера контроля перекрёстка».

«Яндекс» обещает, что в скором времени, новые типы камер добавят и в «Яндекс.Авто», и в «Яндекс.Драйв». Кроме того, сервис расширит географию услуги за пределы Москвы.

Пока «Яндекс.Навигатор» «знает» о как минимум 3000 камер в столице.