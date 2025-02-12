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Опубликовано 12 февраля 2025, 20:13
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Яндекс не изменил Мексиканский залив на «Американский», несмотря на указ Трампа

Как онлайн-карты реагируют на изменение названия
Google начала переименовывать Мексиканский залив в «Американский залив» на своих картах в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Однако другие картографические сервисы пока не сделали этого.
Яндекс не изменил Мексиканский залив на «Американский», несмотря на указ Трампа
© Ferra

Поиск в Google по запросу «Мексиканский залив» теперь показывает панель с новым названием, пишут американские СМИ. На картах Google Maps при увеличении масштаба название отображается как «Американский залив», но при уменьшении масштаба возвращается к «Мексиканский залив (Gulf of America)».

Apple Maps тоже обновила название. Bing Maps от Microsoft по-прежнему использует «Мексиканский залив», даже отображая это название дважды в некоторых видах, по крайней мере на момент написания материала. Другие сервисы, включая Baidu Maps, HERE WeGo, Mapbox, MapQuest, OpenStreetMap, TomTom и даже Яндекс, также сохранили оригинальное название.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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