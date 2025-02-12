Яндекс не изменил Мексиканский залив на «Американский», несмотря на указ Трампа

Поиск в Google по запросу «Мексиканский залив» теперь показывает панель с новым названием, пишут американские СМИ. На картах Google Maps при увеличении масштаба название отображается как «Американский залив», но при уменьшении масштаба возвращается к «Мексиканский залив (Gulf of America)».

Apple Maps тоже обновила название. Bing Maps от Microsoft по-прежнему использует «Мексиканский залив», даже отображая это название дважды в некоторых видах, по крайней мере на момент написания материала. Другие сервисы, включая Baidu Maps, HERE WeGo, Mapbox, MapQuest, OpenStreetMap, TomTom и даже Яндекс, также сохранили оригинальное название.