Яндекс объединит с «Такси» множество других приложений

Как пишет Яндекс в пресс-релизе, с помощью Яндекс Go пользователи смогут отслеживать общественный транспорт, заказывать такси, машину с личным водителем, брать авто по каршерингу, заказать доставку блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, отправить посылку или перевезти груз.

В сущности, Go заменит приложение Яндекс.Такси. Ранее в последнем уже появились Еда и Лавка, а с запуском Go к ним добавляются каршеринг Яндекс.Драйв и расписание наземного транспорта.

В бывшем приложении Яндекс.Такси изменится не только название, но и интерфейс. На главном экране Яндекс Go будут отображаться иконки быстрого доступа к функциям. Приложение уже можно скачать в Google Play и App Store, а тем пользователям, у кого уже есть Яндекс.Такси, нужно обновить его до последней версии.