Яндекс отказался от технологии «ускорения» сайтов на медленном мобильном интернете

Теперь владельцам сайтов нужно подготовиться к отключению Турбо-страниц. Яндекс заверяет, что это не повлияет на трафик. Фиды, загруженные в раздел Турбо, продолжат использоваться поисковым роботом. Их можно оставить или ограничить доступ через robots.txt.

Чтобы адаптироваться, Яндекс рекомендует улучшить мобильные версии сайтов и использовать новые рекламные форматы. Размещая рекламу в разных местах, можно определить, что приносит больше дохода. Также стоит проверить сайт на удобство просмотра на разных экранах.

Если возникнут вопросы, служба поддержки Яндекса готова помочь.