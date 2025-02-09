Яндекс отказался от технологии «ускорения» сайтов на медленном мобильном интернете

Опубликовано 09 февраля 2025, 04:301 мин.
Яндекс отказался от технологии «ускорения» сайтов на медленном мобильном интернетеОтключает «Турбо»
Яндекс объявил, что через два месяца прекратит поддержку технологии Турбо. Она была создана более семи лет назад, чтобы ускорять загрузку страниц на медленном мобильном интернете. Однако сегодня мобильные сети стали быстрее, а адаптация сайтов для смартфонов — проще, пишет компания.
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Теперь владельцам сайтов нужно подготовиться к отключению Турбо-страниц. Яндекс заверяет, что это не повлияет на трафик. Фиды, загруженные в раздел Турбо, продолжат использоваться поисковым роботом. Их можно оставить или ограничить доступ через robots.txt.
Чтобы адаптироваться, Яндекс рекомендует улучшить мобильные версии сайтов и использовать новые рекламные форматы. Размещая рекламу в разных местах, можно определить, что приносит больше дохода. Также стоит проверить сайт на удобство просмотра на разных экранах.
Если возникнут вопросы, служба поддержки Яндекса готова помочь.