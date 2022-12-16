Яндекс представил "карты нового поколения": для водителей в первую очередь

По словам Ильи Александрова, директора по продуктовой стратегии сервиса, современные схемы сложно читать. Например, не всегда понятно, что представляет собой решетка: пешеходный переход или что-то другое. Однако Яндекс Карты не хотят делать карту фотореалистичной, так как она будет слишком долго загружаться из-за обилия деталей.

Карты будут обновляться постепенно. Начнут с внешнего вида магистралей. Например: добавят разметку полос движения и островки безопасности, сделают сложные перекрестки трехмерными, чтобы водители сразу видели, где находится поворот.