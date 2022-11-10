Яндекс сообщил о восстановлении доступа к сервисам Яндекс.Такси и Uber

00:22, 10 ноября 2022
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Яндекс сообщил о восстановлении доступа к сервисам Яндекс.Такси и UberВходящих в единый сервис Яндекс.Go
Компания Яндекс сообщила, что восстановила доступ к сервисам Яндекс.Такси и Uber Russia, принадлежащий компании. Также доступ восстановлен к Яндекс.Лавке.
Все сервисы входят в Яндекс.Gо. Таким образом объединены сервисы заказа такси и еды.
«Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями из-за технического сбоя и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такое не повторялось. Водителям и курьерам будет компенсирован период недоступности сервисов», — сказано в сообщении Яндекса.
Источник фото:Spot.uz
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
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