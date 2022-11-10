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00:22, 10 ноября 2022
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Яндекс сообщил о восстановлении доступа к сервисам Яндекс.Такси и Uber

Входящих в единый сервис Яндекс.Go

Компания Яндекс сообщила, что восстановила доступ к сервисам Яндекс.Такси и Uber Russia, принадлежащий компании. Также доступ восстановлен к Яндекс.Лавке.

Яндекс сообщил о восстановлении доступа к сервисам Яндекс.Такси и Uber

Все сервисы входят в Яндекс.Gо. Таким образом объединены сервисы заказа такси и еды.

«Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями из-за технического сбоя и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такое не повторялось. Водителям и курьерам будет компенсирован период недоступности сервисов», — сказано в сообщении Яндекса.

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