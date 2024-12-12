Яндекс стал вторым по популярности поисковиком в мире — итоги года CloudflareКомпания выделяет ключевые интернет-тенденции 2024 года
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Кибератаки все чаще нацелены на игорную индустрию и игорный бизнес, обогнав финансовый сектор как наиболее подверженный атакам. Cloudflare также отметила рост вредоносного трафика: 6,5% мирового трафика были отмечены как вредоносные, хотя рост был незначительным.
Что касается популярных онлайн-сервисов, то Google остается ведущей платформой, за ней следуют (одна запрещенная соцсеть) и Apple. WhatsApp дебютировал в глобальном топ-10. OpenAI лидирует в области генеративного ИИ, в то время как новые сервисы, такие как Codeium и Claude, также набирают обороты.
Также в глобальном масштабе больше всего трафика клиентам Cloudflare направляет Google, доля которого в 2024 году составила более 88%. Пятерку лидеров замыкают Yandex, Baidu, Bing и DuckDuckGo.
В отчете Cloudflare используются данные из инструмента Radar, который собирает и анонимизирует данные из более чем 330 городов по всему миру.