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Опубликовано 12 декабря 2024, 12:45
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Яндекс стал вторым по популярности поисковиком в мире — итоги года Cloudflare

Компания выделяет ключевые интернет-тенденции 2024 года
Cloudflare опубликовала обзор за 2024 год, в котором рассматриваются глобальные тенденции развития Интернета и вопросы безопасности. В отчете отмечается рост мирового интернет-трафика на 17%. В отчете также отмечается рекордное количество отключений Интернета по вине правительств: более 50% глобальных отключений этого года произошли по вине правительств, часто во время беспорядков.
Яндекс стал вторым по популярности поисковиком в мире — итоги года Cloudflare

© Cloudflare

Кибератаки все чаще нацелены на игорную индустрию и игорный бизнес, обогнав финансовый сектор как наиболее подверженный атакам. Cloudflare также отметила рост вредоносного трафика: 6,5% мирового трафика были отмечены как вредоносные, хотя рост был незначительным.

Что касается популярных онлайн-сервисов, то Google остается ведущей платформой, за ней следуют (одна запрещенная соцсеть) и Apple. WhatsApp дебютировал в глобальном топ-10. OpenAI лидирует в области генеративного ИИ, в то время как новые сервисы, такие как Codeium и Claude, также набирают обороты.

Яндекс стал вторым по популярности поисковиком в мире — итоги года Cloudflare

© Cloudflare

Также в глобальном масштабе больше всего трафика клиентам Cloudflare направляет Google, доля которого в 2024 году составила более 88%. Пятерку лидеров замыкают Yandex, Baidu, Bing и DuckDuckGo.

В отчете Cloudflare используются данные из инструмента Radar, который собирает и анонимизирует данные из более чем 330 городов по всему миру.

Источник:Cloudflare
Автор:Максим Многословный
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#поиск
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