Кибератаки все чаще нацелены на игорную индустрию и игорный бизнес, обогнав финансовый сектор как наиболее подверженный атакам. Cloudflare также отметила рост вредоносного трафика: 6,5% мирового трафика были отмечены как вредоносные, хотя рост был незначительным.

Что касается популярных онлайн-сервисов, то Google остается ведущей платформой, за ней следуют (одна запрещенная соцсеть) и Apple. WhatsApp дебютировал в глобальном топ-10. OpenAI лидирует в области генеративного ИИ, в то время как новые сервисы, такие как Codeium и Claude, также набирают обороты.