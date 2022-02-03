Яндекс.Такси начнет объяснять пользователям причину повышенного спроса

Ранее ФАС обязала крупнейшие службы заказа такси объяснить резкое повышение цен на такси с ноября 2021 года по январь этого года. И видимо на этом фоне “Яндекс” ввела новую функцию “индекс спроса”, где будут доступны подробности нынешней ситуации на дорогах, что должно развеять некоторый “туман” в ценообразовании поездок.

Сообщается, что в зависимости от стоимости поездки индекс будет менять цвет от зелёного до красного, а возле индекса порой будет отображаться стрелка, указывающая вниз, что будет говорить о пониженной цене за поездку.

Благодаря этой функции можно узнать, какие именно факторы влияют на стоимость поездки — погода, пробки на дороге, нехватка свободных машин в районе и другие.