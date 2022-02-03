Яндекс.Такси начнет объяснять пользователям причину повышенного спроса

Приложения
Вчера в 23:16
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Яндекс.Такси начнет объяснять пользователям причину повышенного спросаВ качестве отдельной функции
Довольно часто, при заказе такси у Яндекса, вы могли столкнуться с надписью “повышенный спрос”, и вот поездка на 100 рублей обходится уже в 300, а почему? Непонятно. Теперь же в приложении «Яндекс Go» появился «индекс спроса», который должен все прояснить.
Ранее ФАС обязала крупнейшие службы заказа такси объяснить резкое повышение цен на такси с ноября 2021 года по январь этого года. И видимо на этом фоне “Яндекс” ввела новую функцию “индекс спроса”, где будут доступны подробности нынешней ситуации на дорогах, что должно развеять некоторый “туман” в ценообразовании поездок.
Сообщается, что в зависимости от стоимости поездки индекс будет менять цвет от зелёного до красного, а возле индекса порой будет отображаться стрелка, указывающая вниз, что будет говорить о пониженной цене за поездку.
Благодаря этой функции можно узнать, какие именно факторы влияют на стоимость поездки — погода, пробки на дороге, нехватка свободных машин в районе и другие.
Источник: Яндекс