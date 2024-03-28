Яндекс.Такси стал бесплатным при любых эвакуациях из зон катастроф

Сервис будет автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. Зоны и время эвакуации будут определяться в сотрудничестве с городскими властями. Яндекс будет возвращать деньги за свой счет, водители сохранят свой заработок. Деньги за поездку будут возвращены в течение трех дней на те карты, с которых они были списаны, либо промокодом, если платили наличными.

Яндекс Такси своим решением поддерживает людей, которые оказались в сложной ситуации. Так, 22 марта Яндекс Такси уже делал бесплатными поездки из района теракта в Крокус Сити Холле.