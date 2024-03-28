Яндекс.Такси стал бесплатным при любых эвакуациях из зон катастроф

Опубликовано 28 марта 2024, 16:12
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Яндекс.Такси стал бесплатным при любых эвакуациях из зон катастрофСо вчерашнего дня
Яндекс Такси с 27 марта 2024 года сделал бесплатными поездки для людей, эвакуирующихся из зон чрезвычайных ситуаций или катастроф, пишет РБК.
Сервис будет автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. Зоны и время эвакуации будут определяться в сотрудничестве с городскими властями. Яндекс будет возвращать деньги за свой счет, водители сохранят свой заработок. Деньги за поездку будут возвращены в течение трех дней на те карты, с которых они были списаны, либо промокодом, если платили наличными.
Яндекс Такси своим решением поддерживает людей, которые оказались в сложной ситуации. Так, 22 марта Яндекс Такси уже делал бесплатными поездки из района теракта в Крокус Сити Холле.