Яндекс Такси запускается в новых странах Африки

17:33, 13 февраля 2023
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Яндекс Такси запускается в новых странах АфрикиПока сервис тестируется
ТАСС сообщил, что Яндекс начал тестировать работу сервиса такси в Мозамбике и Намибии.
Фото: Unsplash
Там сервис может быть запущен под названием Yango. Это международное подразделение Яндекс Такси. Пока заказать такси можно только в столицах — Виндхуке и Мапуту.
Yango уже работает в Анголе, Азербайджане, Боливии, Конго и ДР Конго, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Алжире, Финляндии, Гане, Израиле, Норвегии, Сенегале и Замбии.