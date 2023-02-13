Яндекс Такси запускается в новых странах Африки

Там сервис может быть запущен под названием Yango. Это международное подразделение Яндекс Такси. Пока заказать такси можно только в столицах — Виндхуке и Мапуту.

Yango уже работает в Анголе, Азербайджане, Боливии, Конго и ДР Конго, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Алжире, Финляндии, Гане, Израиле, Норвегии, Сенегале и Замбии.