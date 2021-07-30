Яндекс запустил «Читалку» с бесплатными книгами

Всего Яндекс предлагает скачать бесплатно около 500 произведений. Доступны, например, научно-популярные книги от проекта «Всенаука» и книги из коллекции классики «Общественное достояние».

Запускается «Читалка» прямо из приложения Яндекса. Нужно нажать на значок с плиточками снизу. «Читалка» находится в разделе «Утилиты».

Пока неясно, будет ли Яндекс расширять библиотеку и добавлять туда платные книги.

Недавно Яндекс запустил новую технологию прогноза погоды Meteum 2.0, которая сделала краткосрочный прогноз осадков на 20% точнее. Технология использует сообщения пользователей о том, идёт дождь прямо сейчас или нет.