Яндекс запустил «Читалку» с бесплатными книгами

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Яндекс запустил «Читалку» с бесплатными книгамиБесплатно доступны около 500 книг
Яндекс добавил в своё приложение «Читалку». Пользователь может добавить в свою библиотеку множество бесплатных книг, в том числе об устройстве вселенной.
Всего Яндекс предлагает скачать бесплатно около 500 произведений. Доступны, например, научно-популярные книги от проекта «Всенаука» и книги из коллекции классики «Общественное достояние».
Запускается «Читалка» прямо из приложения Яндекса. Нужно нажать на значок с плиточками снизу. «Читалка» находится в разделе «Утилиты».
Пока неясно, будет ли Яндекс расширять библиотеку и добавлять туда платные книги.
Недавно Яндекс запустил новую технологию прогноза погоды Meteum 2.0, которая сделала краткосрочный прогноз осадков на 20% точнее. Технология использует сообщения пользователей о том, идёт дождь прямо сейчас или нет.