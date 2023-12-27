Япония ужесточает контроль: Apple заставят открыть iOS для сторонних магазинов

Этот шаг перекликается с законом Европейского союза о цифровых рынках (DMA), который обязывает использовать сторонную загрузку и такие же платежи в приложениях для iOS к марту 2024 года. Пока Apple хранит молчание о своих глобальных планах в отношении сторонней загрузки приложений на iOS, предложенный Японией закон добавляет еще один слой давления.

Если законодательство будет принято, Apple будет вынуждена соблюдать правила, аналогичные DMA ЕС. Глобальные последствия? Это может создать еще один прецедент для других стран, которые последуют этому примеру, что еще больше сократит контроль Apple над App Store.

Предполагается, что предложенный законопроект будет направлен в парламент в 2024 году, а подробности и возможные поправки появятся весной.

Позиция Apple? Неохотное принятие. Хотя компания официально не подтвердила свои планы в отношении сторонней загрузки, сообщения говорят о внутренней разработке для регионов, где она обязательна. Однако компания постоянно выражает опасения по поводу рисков безопасности, связанных с этим.