Япония вслед за ЕС потребует от Apple открыть свой магазин приложений

Опубликовано 25 мая 2024, 14:15
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Япония вслед за ЕС потребует от Apple открыть свой магазин приложенийВсё больше стран будет следовать примеру
Япония стоит на пороге изменений в регулировании цифрового ландшафта, следуя по тропам закона Европейского союза о цифровых рынках (DMA). В настоящее время японский парламент обсуждает закон, направленный на то, чтобы заставить Apple открыть свой App Store, пишут СМИ.
Новый законопроект, впервые предложенный в 2023 году, сейчас проходит официальное рассмотрение в японском парламенте. По данным Japan Times, ожидается, что он пройдет через обе палаты парламента.
Основная цель законопроекта - стимулировать конкуренцию и снизить цены на приложения за счет устранения доминирующего положения Apple и Google на рынке мобильных приложений. Японские компании вряд ли будут подвергнуты тем же требованиям.
Законопроект стал результатом всестороннего анализа, проведенного Комитетом по конкуренции на цифровом рынке японского парламента.
Если законопроект пройдет через Палату представителей и Сенат, он станет законом. Реализация законопроекта ожидается не ранее 2025 года.