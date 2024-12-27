Японские авиалинии подверглись мощной кибератаке

Опубликовано 27 декабря 2024, 15:451 мин.
Японские авиалинии подверглись мощной кибератакеЧто привело к задержкам рейсов
Авиакомпания Japan Airlines (JAL) подверглась кибератаке, что привело к срыву более 20 внутренних рейсов как раз во время сезона праздников в конце года. Атака, начавшаяся утром, была направлена на сеть авиакомпании, что привело к сбою в ее работе. Позже JAL определила, что причиной стал «поток данных», DDoS — иными словами.
Кибератака задержала 24 внутренних рейса более чем на 30 минут, но не повлияла на безопасность полетов. Вирусов и утечки данных клиентов не было. JAL временно приостановила продажу билетов на внутренние и международные рейсы, но через несколько часов возобновила работу.
Другие авиакомпании, включая ANA, Skymark и Starflyer, не были затронуты инцидентом. Атака произошла на фоне растущей обеспокоенности по поводу кибербезопасности Японии. Общественность вспомнила кибератаки на космическое агентство Японии и порт в Нагое.