Японские авиалинии подверглись мощной кибератаке

Кибератака задержала 24 внутренних рейса более чем на 30 минут, но не повлияла на безопасность полетов. Вирусов и утечки данных клиентов не было. JAL временно приостановила продажу билетов на внутренние и международные рейсы, но через несколько часов возобновила работу.

Другие авиакомпании, включая ANA, Skymark и Starflyer, не были затронуты инцидентом. Атака произошла на фоне растущей обеспокоенности по поводу кибербезопасности Японии. Общественность вспомнила кибератаки на космическое агентство Японии и порт в Нагое.