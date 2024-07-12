Язык программирования Python оказался близок к заражению хакерами

Компания JFrog, специализирующаяся на безопасности, обнаружила утечку и сообщила о ней, подчеркнув потенциальную опасность, если бы токен был использован не по назначению. Злоумышленники могли внедрить вредоносный код в пакеты Python или в сам язык Python.

Этот инцидент, пишут аналитики, показывает, что одной очистки токенов из исходного кода недостаточно - учетные данные также могут быть встроены в переменные окружения, конфигурационные файлы и бинарные артефакты.

Утечка произошла, когда И Дурбин, директор по инфраструктуре PSF, добавил свой токен доступа, чтобы обойти ограничения скорости GitHub API во время сборки. Хотя токен предназначался только для локального использования, он был случайно включен в файлы .pyc и загружен в Docker Hub. После уведомления JFrog PSF незамедлительно отозвал токен и "не обнаружил никаких признаков вредоносной деятельности".