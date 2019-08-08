Yota повесила виртуальную рекламу в небе над Красной площадью

Новое приложение использует дополненную реальность. Объекты становятся видны на экране при наведении на определённую точку пространства. В данном случае, метки можно оставлять «на небе». Делать это могут все пользователи приложения. Можно оставлять как текстовые сообщения, так и стикеры с GIF-изображениями. Местоположение «посланий» отмечено на карте в приложении.

Компания Yota также рассказала о рекламном потенциале новинки. Первым рекламным партнёром уже стала сеть пиццерий «Додо Пицца». Символ компании теперь висит в небе над каждым рестораном сети. Чтобы продемонстрировать возможности технологии, Yota разместила свой виртуальный баннер на главной площади страны.

Редакция Ferra.ru отмечает, что пока приложение не всегда работает корректно. Картинка с камеры в нём выглядит не очень качественно.