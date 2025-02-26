YouTube будет органичнее вклинивать рекламу в середину ролика

Если блогер использует автоматическое размещение рекламы в середине ролика, ничего не изменится. Но если он размещает рекламу вручную, YouTube может самостоятельно внести правки. Каналы, не переключившиеся на автоматическое размещение, могут получить меньший доход, если их реклама нарушит ход видео.

Чтобы помочь блогерам, YouTube добавляет новую функцию в YouTube Studio, которая будет выделять рекламные слоты, мешающие просмотру, и позволит регулировать их время. По словам YouTube, это обновление позволяет «сбалансировать рекламу и зрительский опыт» — недавнее исследование, проведенное в июле 2024 года, показало, что каналы, использующие как ручную, так и автоматическую рекламу в середине ролика, увеличили доход на 5%.