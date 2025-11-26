YouTube даст больше контроля над рекомендациями на главной странице

Рядом с кнопкой «Главная» появится новая вкладка. В ней можно будет вводить текстовые запросы о том, какие видео вы хотите видеть в ленте. Например, если вас интересует кулинария, достаточно ввести соответствующую фразу,.

Это, как пишут СМИ, более удобная альтернатива текущим инструментам, где нужно вручную отмечать «Не интересует» или «Не рекомендовать канал».

Если тестирование окажется успешным, то пользователи начнут постепенно замечать у себя новую ленту.