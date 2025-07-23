Приложения
Опубликовано 23 июля 2025, 14:19
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​​YouTube для подписчиков Premium изменила комментарии на манер Reddit

А вы заметили разницу?
YouTube обновляет систему комментариев, делая её похожей на Reddit, пишут СМИ. Теперь комментарии отображаются в виде веток — основной комментарий и все ответы на него соединены между собой.
​​YouTube для подписчиков Premium изменила комментарии на манер Reddit

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Эта функция пока доступна только подписчикам YouTube Premium на устройствах Android и iOS. Изначально тест выглядел недоработанным: комментарии не всегда связывались друг с другом, жалуются пользователи. Сейчас, правда, интерфейс стал более понятным.

Кому-то нововведение понравится, другим — может показаться неудобным, но такой подход делает обсуждения более «структурированными», подмечают сами комментаторы.

Функция доступна в тестовом режиме до 14 августа.