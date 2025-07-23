​​YouTube для подписчиков Premium изменила комментарии на манер Reddit

Эта функция пока доступна только подписчикам YouTube Premium на устройствах Android и iOS. Изначально тест выглядел недоработанным: комментарии не всегда связывались друг с другом, жалуются пользователи. Сейчас, правда, интерфейс стал более понятным.

Кому-то нововведение понравится, другим — может показаться неудобным, но такой подход делает обсуждения более «структурированными», подмечают сами комментаторы.

Функция доступна в тестовом режиме до 14 августа.