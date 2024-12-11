YouTube Kids стал больше похож на основное приложение YouTube

Детям на радость

Приложение YouTube Kids претерпевает постепенный, но значительный редизайн, благодаря чему оно становится более похожим на стандартное приложение YouTube, сообщают СМИ. В обновлении, которое распространиться полноценно на iOS и Android в ближайшие несколько недель, появилась ещё и поддержка портретного режима. Прежний дизайн приложения, существовавший с 2017 года, теперь обновлен и стал «более чистым, менее игрушечным».