YouTube Kids стал больше похож на основное приложение YouTube

Опубликовано 11 декабря 2024, 20:201 мин.
YouTube Kids стал больше похож на основное приложение YouTubeДетям на радость
Приложение YouTube Kids претерпевает постепенный, но значительный редизайн, благодаря чему оно становится более похожим на стандартное приложение YouTube, сообщают СМИ. В обновлении, которое распространиться полноценно на iOS и Android в ближайшие несколько недель, появилась ещё и поддержка портретного режима. Прежний дизайн приложения, существовавший с 2017 года, теперь обновлен и стал «более чистым, менее игрушечным».
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Обновленный интерфейс включает в себя новую карусель в верхней части для привычных категорий контента, таких как игры, музыка и образование. Теперь они будут занимать меньше места по горизонтали. Главная навигационная панель приложения была перемещена в нижнюю часть, а новые опции, такие как «Your Stuff», позволяют получить доступ к загруженному или ранее просмотренному контенту.
Правда, веб-версия и версия для смарт-ТВ останутся без изменений. Родительский контроль и настройки по-прежнему будут доступны в правом верхнем углу, а их функциональность не изменится.