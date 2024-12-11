Приложения
Опубликовано 11 декабря 2024, 20:20
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YouTube Kids стал больше похож на основное приложение YouTube

Детям на радость
Приложение YouTube Kids претерпевает постепенный, но значительный редизайн, благодаря чему оно становится более похожим на стандартное приложение YouTube, сообщают СМИ. В обновлении, которое распространиться полноценно на iOS и Android в ближайшие несколько недель, появилась ещё и поддержка портретного режима. Прежний дизайн приложения, существовавший с 2017 года, теперь обновлен и стал «более чистым, менее игрушечным».
YouTube Kids стал больше похож на основное приложение YouTube

© Ferra

Обновленный интерфейс включает в себя новую карусель в верхней части для привычных категорий контента, таких как игры, музыка и образование. Теперь они будут занимать меньше места по горизонтали. Главная навигационная панель приложения была перемещена в нижнюю часть, а новые опции, такие как «Your Stuff», позволяют получить доступ к загруженному или ранее просмотренному контенту.

YouTube Kids стал больше похож на основное приложение YouTube

© Google

Правда, веб-версия и версия для смарт-ТВ останутся без изменений. Родительский контроль и настройки по-прежнему будут доступны в правом верхнем углу, а их функциональность не изменится.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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