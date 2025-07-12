YouTube лишат вкладки «В тренде»

По словам компании, раньше было проще показать, что сейчас популярно — достаточно было одной общей подборки. Но теперь тренды стали «более разнообразными»: каждый фан-сообществ создаёт свои «микро-тренды», и пользователи находят их по-разному — через рекомендации, Shorts, поиск, комментарии и вкладку «Сообщество». Да и за последние пять лет интерес к вкладке «В тренде» заметно упал, не скрывает компания.

YouTube продолжит предлагать персональные рекомендации, а авторам — инструменты, чтобы следить за интересами своей аудитории.