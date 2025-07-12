Опубликовано 12 июля 2025, 12:001 мин.
YouTube лишат вкладки «В тренде»Тренды закончились
YouTube сообщил, что вскоре закроет свою вкладку «В тренде», которая показывала популярные видео. Страница существовала с 2015 года и была разделена на разделы: «Сейчас», «Музыка», «Игры» и «Фильмы».
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По словам компании, раньше было проще показать, что сейчас популярно — достаточно было одной общей подборки. Но теперь тренды стали «более разнообразными»: каждый фан-сообществ создаёт свои «микро-тренды», и пользователи находят их по-разному — через рекомендации, Shorts, поиск, комментарии и вкладку «Сообщество». Да и за последние пять лет интерес к вкладке «В тренде» заметно упал, не скрывает компания.
YouTube продолжит предлагать персональные рекомендации, а авторам — инструменты, чтобы следить за интересами своей аудитории.