Приложения
Опубликовано 12 июля 2025, 12:00
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YouTube лишат вкладки «В тренде»

Тренды закончились
YouTube сообщил, что вскоре закроет свою вкладку «В тренде», которая показывала популярные видео. Страница существовала с 2015 года и была разделена на разделы: «Сейчас», «Музыка», «Игры» и «Фильмы».
YouTube лишат вкладки «В тренде»

© Ferra.ru

По словам компании, раньше было проще показать, что сейчас популярно — достаточно было одной общей подборки. Но теперь тренды стали «более разнообразными»: каждый фан-сообществ создаёт свои «микро-тренды», и пользователи находят их по-разному — через рекомендации, Shorts, поиск, комментарии и вкладку «Сообщество». Да и за последние пять лет интерес к вкладке «В тренде» заметно упал, не скрывает компания.

YouTube продолжит предлагать персональные рекомендации, а авторам — инструменты, чтобы следить за интересами своей аудитории.

Источник:variety
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Тренды
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#YOUTUBE