YouTube могут оштрафовать на миллиарды долларов из-за рекламы в детских роликах

Это является потенциальным нарушением Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA). Группы, в том числе Fairplay и Common Sense Media, выразили обеспокоенность практикой таргетинга рекламы на YouTube, ссылаясь на данные рекламных кампаний, согласно которым персонализированная реклама размещалась на детских каналах, несмотря на заявления YouTube о соблюдении COPPA.

Хотя представитель Google Майкл Акиман утверждает, что персонализация рекламы на детском контенте не допускается, защитники детей по-прежнему настроены скептически.

Расследование Fairplay выявило 1446 случаев размещения таргетированной рекламы на детских каналах. Адвокаты призывают провести всестороннее расследование и принять меры, включая крупные штрафы (миллиарды долларов) в случае подтверждения нарушений.