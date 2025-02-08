YouTube Music избавится от странного переключателя звук/видео в новом дизайне

Вместо нынешнего переключателя в форме таблетки новый дизайн перемещает опцию "Видео" в карусель действий, наряду с "Пальцами вверх/вниз", "Комментариями" и "Сохранить". Несмотря на удаление переключателя, YouTube Music не использовал освободившееся пространство, в результате чего кнопка "Поделиться" выглядит несколько “изолированной”, жалуются некоторые СМИ.

Это обновление появилось, когда YouTube Music продолжает тестировать редизайн “Играет сейчас”, впервые замеченный в ноябре. В новом макете элементы управления воспроизведением расположены ближе к большому пальцу пользователя. Сами понимаете, зачем.