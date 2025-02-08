YouTube Music избавится от странного переключателя звук/видео в новом дизайне

Опубликовано 08 февраля 2025, 12:451 мин.
YouTube Music избавится от странного переключателя звук/видео в новом дизайнеКоторый вроде нужен, а вроде и нет
YouTube Music тестирует редизайн, который может убрать переключатель звук/видео из верхней части экрана. Эта функция, появившаяся в 2019 году, позволяет пользователям “премиум-класса” переключаться между песней и ее клипом на ходу.
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Вместо нынешнего переключателя в форме таблетки новый дизайн перемещает опцию "Видео" в карусель действий, наряду с "Пальцами вверх/вниз", "Комментариями" и "Сохранить". Несмотря на удаление переключателя, YouTube Music не использовал освободившееся пространство, в результате чего кнопка "Поделиться" выглядит несколько “изолированной”, жалуются некоторые СМИ.
Это обновление появилось, когда YouTube Music продолжает тестировать редизайн “Играет сейчас”, впервые замеченный в ноябре. В новом макете элементы управления воспроизведением расположены ближе к большому пальцу пользователя. Сами понимаете, зачем.