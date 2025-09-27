YouTube Music начал тестировать ИИ-ведущих

Опубликовано 27 сентября 2025, 22:451 мин.
YouTube Music начал тестировать ИИ-ведущихДля «персонализированного» прослушивания
YouTube Music начинает тестировать ИИ-ведущих. Такой «виртуальный диджей» не только проигрывает любимые треки, но и рассказывает истории о песнях. Он в том числе делится фактами и дает интересные комментарии об исполнителях.
Эти «ИИ-хосты» создают контекст вокруг музыки: слушатель узнает о вдохновении артистов, закулисных историях или историческом значении трека.
Концепция не новая: Spotify уже два года использует своего AI DJ, который подбирает музыку и делает голосовые комментарии. Но подход YouTube более широкий — с фанатскими фактами и нарративами.
Разработка ведется в YouTube Labs. На данный момент доступ ограничен участниками из США.