YouTube Music начал тестировать ИИ-ведущих

Эти «ИИ-хосты» создают контекст вокруг музыки: слушатель узнает о вдохновении артистов, закулисных историях или историческом значении трека.

Концепция не новая: Spotify уже два года использует своего AI DJ, который подбирает музыку и делает голосовые комментарии. Но подход YouTube более широкий — с фанатскими фактами и нарративами.

Разработка ведется в YouTube Labs. На данный момент доступ ограничен участниками из США.