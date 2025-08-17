YouTube Music научился автоматически обрезать паузы в подкастах

В 2024 году в коде YouTube Music нашли следы работы над опцией «trim silence» — удаления тишины. Однако ждать её пришлось долго.

Так, недавно пользователь Reddit заметил новую опцию в меню скорости воспроизведения, которая автоматически убирает длинные паузы из подкастов. Пользователи могут включать или выключать удаление тишины по своему усмотрению.