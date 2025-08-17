YouTube Music научился автоматически обрезать паузы в подкастах

Опубликовано 17 августа 2025, 18:451 мин.
YouTube Music научился автоматически обрезать паузы в подкастахВсё для людей
Раньше в Google Podcasts была удобная функция: можно было автоматически убирать длинные паузы в подкастах. Когда Google закрыл это приложение и перевёл пользователей на YouTube Music, такой возможности не стало. Ситуация начала меняться.
В 2024 году в коде YouTube Music нашли следы работы над опцией «trim silence» — удаления тишины. Однако ждать её пришлось долго.
Так, недавно пользователь Reddit заметил новую опцию в меню скорости воспроизведения, которая автоматически убирает длинные паузы из подкастов. Пользователи могут включать или выключать удаление тишины по своему усмотрению.