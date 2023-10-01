YouTube Music научился автоматически скачивать подкасты

YouTube Music научился автоматически скачивать подкастыРанее Google удалил специальное приложение
После объявления о предстоящем закрытии Google Podcasts в сервисе YouTube Music появилась функция автоматической загрузки подкастов. Пользователи могут активировать эту функцию, зайдя на страницу подкаста, нажав на значок шестеренки настроек и выбрав «Сохранить в библиотеке».
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Это действие включит функцию автоматической загрузки, что позволит сразу же загрузить последний эпизод для прослушивания в автономном режиме.
На данный момент завершенные эпизоды подкастов не удаляются автоматически, и пока неясно, будут ли файлы удаляться после появления нового эпизода, по истечении определенного периода времени или по другому критерию.
В отличие от некоторых других платформ для подкастов, YouTube Music не предлагает настройки автоматического удаления загруженных эпизодов. Однако пользователи могут включить автоматическую загрузку на каждом шоу и на каждом устройстве.
Одной из долгожданных функций, которую с нетерпением ждут пользователи, является подписка через RSS, которая упростит возможности YouTube Music по созданию подкастов, не требуя от создателей выпускать видеоверсии.