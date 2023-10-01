YouTube Music научился автоматически скачивать подкасты

Это действие включит функцию автоматической загрузки, что позволит сразу же загрузить последний эпизод для прослушивания в автономном режиме.

На данный момент завершенные эпизоды подкастов не удаляются автоматически, и пока неясно, будут ли файлы удаляться после появления нового эпизода, по истечении определенного периода времени или по другому критерию.

В отличие от некоторых других платформ для подкастов, YouTube Music не предлагает настройки автоматического удаления загруженных эпизодов. Однако пользователи могут включить автоматическую загрузку на каждом шоу и на каждом устройстве.

Одной из долгожданных функций, которую с нетерпением ждут пользователи, является подписка через RSS, которая упростит возможности YouTube Music по созданию подкастов, не требуя от создателей выпускать видеоверсии.