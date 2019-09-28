YouTube Music «навяжут» пользователям всех новых смартфонов на Android

Это касается, конечно, и собственных смартфонов компании — Pixel. Сообщается, что от приложения Play Music Google отказываться не будет. Впрочем, компания явно намерена сделать YouTube Music «приложением №1» для пользователей. Также не стоит забывать, что Google делает ставку на данный сервис, чтобы конкурировать с такими гигантами, как Spotify и Apple Music.

YouTube Music был запущен в 2018 году. С его помощью пользователи могут слушать и искать музыку. Сервис поддерживает персональные рекомендации. Для россиян стоимость подписки на него равна 169 рублям в месяц.