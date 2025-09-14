Опубликовано 14 сентября 2025, 13:301 мин.
YouTube Music обновил интерфейс — для изменений ничего качать не надо«Сейчас играет»
YouTube Music представил новый дизайн экрана «Сейчас играет», который меняет расположение кнопок и добавляет двухпанельный вид. Обновление распространяется на серверной стороне, поэтому оно появится автоматически. Ничего скачивать не нужно.
Главное изменение — перемещение кнопок управления и функций. Переключатель между песней и видео теперь находится в карусели вместе с другими элементами под полосой воспроизведения, а не вверху экрана. Кнопки перемешивания, назад, воспроизведения, вперёд и повтор теперь расположены там же. Полоса воспроизведения стала более квадратной и лишилась ползунка воспроизведения.
Старые вкладки «Следующая», «Тексты» и «Похожие» исчезли с нижней части экрана. Тексты перенесены в карусель, Похожие доступны через название песни, а «Следующая» показывается через новый ползунок.
Если обновление ещё не появилось, можно попробовать принудительно закрыть приложение и открыть его снова.