YouTube Music оказался заблокирован на старых часах Samsung Galaxy

Samsung, впрочем, сказала об этом сразу. Многие пользователи не слишком расстроились и решили, что смогут загружать YouTube Music на свои часы окольными путями. Однако оказалось, что не существует обходных решений, которые позволили бы использовать YouTube Music на часах с прошивкой, более ранней, чем Wear OS 3.

Этот факт был подтверждён экспертами из издания 9to5Google, которые испробовали все возможные способы загрузки приложения YouTube Music на более старом устройстве с Wear OS, а именно на Moto 360.