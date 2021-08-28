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Сегодня в 17:26

YouTube Music оказался заблокирован на старых часах Samsung Galaxy

Его не установить даже обходными путями
Недавно Samsung выпустила новую линейку часов Galaxy Watch4, и только они получили новейшую прошивку Wear OS 3. Как выяснилось, только эта система поддерживает работу YouTube Music.
YouTube Music оказался заблокирован на старых часах Samsung Galaxy

Samsung, впрочем, сказала об этом сразу. Многие пользователи не слишком расстроились и решили, что смогут загружать YouTube Music на свои часы окольными путями. Однако оказалось, что не существует обходных решений, которые позволили бы использовать YouTube Music на часах с прошивкой, более ранней, чем Wear OS 3.

Этот факт был подтверждён экспертами из издания 9to5Google, которые испробовали все возможные способы загрузки приложения YouTube Music на более старом устройстве с Wear OS, а именно на Moto 360.