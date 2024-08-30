YouTube Music получил ответную функцию переноса плейлистов с Apple Music

Функция позволяет пользователям переносить свои плейлисты с Apple Music на YouTube Music и наоборот с помощью простого процесса привязки аккаунта. Теперь пользователи Apple Music могут перенести свои плейлисты на YouTube Music, войдя в свой аккаунт Google и выполнив несколько простых шагов. Аналогично, подписчики YouTube Music могут перенести свои плейлисты в Apple Music, войдя в свой Apple ID.

Этой интеграции способствует проект Data Transfer Project (DTP), инициатива, запущенная Google и Apple для улучшения переносимости данных между сервисами. Ранее в рамках этого же проекта пользователи могли переносить фотографии и видео из iCloud в Google Photos.