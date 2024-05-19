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Опубликовано 19 мая 2024, 00:00
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YouTube Music получил редизайн на iPhone

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Градиентный дизайн фона YouTube Music для экрана «Сейчас играет» наконец-то появился на iPhone, после того как в декабре обновление дебютировало на Android.
YouTube Music получил редизайн на iPhone
© Ferra

Ранее приложение использовало для фона сплошной цвет из обложки альбома. Новый дизайн представляет собой градиент, переходящий от более светлого в верхней части к более темному в нижней, что улучшает видимость таких элементов управления, как воспроизведение/пауза, следующий/назад, перемешивание и повтор.

Справа обновленный дизайн

Справа обновленный дизайн

© 9to5Google

Разделы Up Next, Lyrics и Related больше не отображаются в контейнерах. Пользователи по-прежнему могут пролистывать вверх, чтобы получить доступ к очереди, несмотря на отсутствие индикатора вкладки, а темный фон распространяется на раздел Up Next.

Это обновление является частью версии 7.01 YouTube Music для iPhone и iPad. Пользователям, не заметившим изменения, следует закрыть приложение из режима многозадачности и запустить его заново.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#обновление
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#дизайн
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#YOUTUBE
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#iPhone