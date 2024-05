YouTube Music получил редизайн на iPhone

Разделы Up Next, Lyrics и Related больше не отображаются в контейнерах. Пользователи по-прежнему могут пролистывать вверх, чтобы получить доступ к очереди, несмотря на отсутствие индикатора вкладки, а темный фон распространяется на раздел Up Next.

Это обновление является частью версии 7.01 YouTube Music для iPhone и iPad. Пользователям, не заметившим изменения, следует закрыть приложение из режима многозадачности и запустить его заново.