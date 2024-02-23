YouTube Music разрешит скачивать музыку вне приложения для смартфонов

В настоящее время YouTube Music полагается на PWA (Progressive Web App) для доступа к настольным компьютерам, не имея настоящего специального приложения. Несмотря на удобство, оно не предлагает столь желанную функцию автономного воспроизведения. Но последние «открытия» говорят о том, что ситуация может измениться.

Орлиные глаза пользователей с помощью небольшой «магии программирования» обнаружили скрытую вкладку «Загрузки» на сайте YouTube Music. В этом разделе отображаются фильтры для загруженных плейлистов, подкастов, песен и альбомов, что повторяет функционал мобильного приложения. Присутствуют даже настройки для управления загрузками.

При всей своей привлекательности, здесь есть подвох. Полная функциональность, которой наполнена эта вкладка, по-прежнему отсутствует. Скорее всего, она скрыта в интерфейсе и, предположительно, будет активирована после официального запуска. Когда? Неизвестно.

Как и в случае с мобильным приложением, для офлайн-прослушивания, скорее всего, потребуется подписка на YouTube Premium. Будут ли подкасты включены в эту функциональность? Тоже неясно.