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YouTube начал отмечать самые интересные части видеоролика

Пока это эксперимент
YouTube экспериментирует с новой функцией — плеер теперь будет показывать, какие части видео показались людям более интересными, имеют больше всего просмотров. Эта информация будет отображаться на полосе воспроизведения как в мобильной версии YouTube, так и в настольной.
YouTube начал отмечать самые интересные части видеоролика

Описание новой функции есть на странице YouTube Experiments. Там сообщается, что некоторые пользователи смогут увидеть график над полосой воспроизведения. Его пиковые точки будут указывать на самые просматриваемые, а значит интересные людям, части видеоролика. Максимум функции также обозначается «звёздочкой» — она указывает на то, куда люди перематывают ролик в первую очередь.

Эта опция доступна очень ограниченному числу пользователей. Пока неясно, станет ли она доступна всем остальным, и когда это случится.