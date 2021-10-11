YouTube начал отмечать самые интересные части видеоролика

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YouTube начал отмечать самые интересные части видеороликаПока это эксперимент
YouTube экспериментирует с новой функцией — плеер теперь будет показывать, какие части видео показались людям более интересными, имеют больше всего просмотров. Эта информация будет отображаться на полосе воспроизведения как в мобильной версии YouTube, так и в настольной.
Описание новой функции есть на странице YouTube Experiments. Там сообщается, что некоторые пользователи смогут увидеть график над полосой воспроизведения. Его пиковые точки будут указывать на самые просматриваемые, а значит интересные людям, части видеоролика. Максимум функции также обозначается «звёздочкой» — она указывает на то, куда люди перематывают ролик в первую очередь.
Эта опция доступна очень ограниченному числу пользователей. Пока неясно, станет ли она доступна всем остальным, и когда это случится.