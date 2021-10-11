YouTube начал отмечать самые интересные части видеоролика

Описание новой функции есть на странице YouTube Experiments. Там сообщается, что некоторые пользователи смогут увидеть график над полосой воспроизведения. Его пиковые точки будут указывать на самые просматриваемые, а значит интересные людям, части видеоролика. Максимум функции также обозначается «звёздочкой» — она указывает на то, куда люди перематывают ролик в первую очередь.