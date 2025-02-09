YouTube начал рекламироваться в TikTok, а TikTok в YouTube

TikTok может быть запрещен в США в апреле, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст приложение. Изначально запрет был назначен на январь, но президент Трамп отложил его. Если TikTok будет закрыт, YouTube и его функция коротких видеороликов, YouTube Shorts, могут увидеть всплеск пользователей.

Другие платформы, такие как X, также вводят новые «видеоинструменты», похожие на TikTok, чтобы привлечь создателей TikTok. Интересно также, что TikTok продолжает принимать рекламные объявления от YouTube, несмотря на конкуренцию.