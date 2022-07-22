YouTube начал удалять видео про небезопасные способы абортов

«Начиная с сегодняшнего дня и в ближайшие несколько недель мы будем удалять контент, который содержит инструкции по небезопасным методам аборта или продвигает ложные заявления о безопасности аборта», — говорится в сообщении YouTube.

Дело в том, что после отмены в США конституционного права на аборты некоторые люди стали искать нелегальные альтернативы. В результате методы прерывания беременности с помощью трав, например, начали распространяться в социальных сетях, особенно в TikTok.

YouTube также заявил, что будет отображать информацию от официальных ведомств по поводу абортов. Ранее видеосервис уже использовал аналогичную стратегию — во время пандемии COVID-19.