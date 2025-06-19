YouTube начал замедлять видео для пользователей с блокировщиками рекламы

Опубликовано 19 июня 2025, 14:151 мин.
YouTube начал замедлять видео для пользователей с блокировщиками рекламыХитрый ход
Многие пользователи заметили, что YouTube стал сильно тормозить, если в браузере установлен блокировщик рекламы. Видео грузятся медленно, изображение «дергается», иногда появляются черные экраны перед началом ролика.
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СМИ и пользователи Reddit подтвердили, что с включённой блокировкой реклама видео проигрываются хуже — буферизация идёт дольше, а качество воспроизведения падает. Если отключить блокировщик — всё снова работает нормально.
Некоторым зрителям даже показывается сообщение: «Возникли проблемы? Узнайте, почему», которое ведёт на страницу поддержки Google. Там говорится, что причиной могут быть расширения для блокировки рекламы.
Ранее YouTube просто предупреждал или блокировал видео для пользователей с такими расширениями, но теперь, видимо, действует иначе.