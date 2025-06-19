YouTube начал замедлять видео для пользователей с блокировщиками рекламы

СМИ и пользователи Reddit подтвердили, что с включённой блокировкой реклама видео проигрываются хуже — буферизация идёт дольше, а качество воспроизведения падает. Если отключить блокировщик — всё снова работает нормально.

Некоторым зрителям даже показывается сообщение: «Возникли проблемы? Узнайте, почему», которое ведёт на страницу поддержки Google. Там говорится, что причиной могут быть расширения для блокировки рекламы.

Ранее YouTube просто предупреждал или блокировал видео для пользователей с такими расширениями, но теперь, видимо, действует иначе.