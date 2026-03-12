YouTube начнет защищать политиков от создания дипфейков с ними

Участник программы отправляет короткое видео и фото паспорта, чтобы нейросеть запомнила его черты. После этого YouTube автоматически сканирует загружаемые ролики и ищет видео, созданные ИИ с использованием этого лица. Если находится подозрительный контент, человек может его проверить и попросить удалить.

В прошлом году такая защита стала доступна авторам-участникам партнерской программы YouTube. Теперь компания решила сосредоточиться на публичных фигурах.

Впрочем, удалить видео по первому требованию не получится. YouTube предупреждает, что будет рассматривать каждую жалобу по «существующим правилам». Если ролик окажется «пародией, сатирой или имеет иную художественную ценность», он может остаться на платформе.