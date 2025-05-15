YouTube начнёт показывать рекламу после самых интересных моментов в видео

Опубликовано 15 мая 2025, 18:561 мин.
YouTube начнёт показывать рекламу после самых интересных моментов в видеоХитро
YouTube представил новый рекламный формат «Peak Points», который будет размещать объявления сразу после наиболее захватывающих моментов в видео. Компания объявила об этом на презентации Upfront в Нью-Йорке. Формат использует искусственный интеллект Gemini от Google, чтобы определять сцены с «пиковой вовлечённостью зрителей», например, кульминацию сюжета или эмоциональный эпизод.
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«Peak Points» нацелен на повышение эффективности рекламы, захватывая внимание аудитории в моменты максимального интереса. Это часть стратегии «эмоционального» таргетинга, где объявления подстраиваются под настроение видео. Формат уже тестируется и будет внедряться в течение 2025 года. По словам представителей YouTube, это также увеличит доходы блогеров.
Однако зрители выражают недовольство в соцсетях, называя рекламу в такие моменты раздражающей. Некоторые сравнивают подход с практикой других платформ, где объявления прерывают ключевые сцены.