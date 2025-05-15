YouTube начнёт показывать рекламу после самых интересных моментов в видео

«Peak Points» нацелен на повышение эффективности рекламы, захватывая внимание аудитории в моменты максимального интереса. Это часть стратегии «эмоционального» таргетинга, где объявления подстраиваются под настроение видео. Формат уже тестируется и будет внедряться в течение 2025 года. По словам представителей YouTube, это также увеличит доходы блогеров.

Однако зрители выражают недовольство в соцсетях, называя рекламу в такие моменты раздражающей. Некоторые сравнивают подход с практикой других платформ, где объявления прерывают ключевые сцены.