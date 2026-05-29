Опубликовано 29 мая 2026, 09:471 мин.
YouTube начнёт сам находить видео с ИИ и ставить на них метки«Чёрная» ли эта метка
YouTube теперь будет автоматически определять видео, созданные или сильно изменённые с помощью ИИ. На таких роликах появится специальная метка, даже если сам автор её не поставил.
© YouTube
Как было раньше? Создатели видео сами должны были сообщать, что используют ИИ. Видимо, добровольно мало кто хотел это делать. Теперь система YouTube научилась распознавать даже реалистичные ИИ-изображения и видео. Нововведение начнёт действовать в этом месяце.
Для обычных видео метка появится прямо под проигрывателем, над описанием. Для Shorts — на самом видео. Если материал был чуть изменён, но выглядит нереалистично, пометка будет прятаться в развёрнутое описание.
Если автор не согласен с меткой, он может подать жалобу. Но для роликов, сделанных с помощью собственных ИИ-инструментов YouTube, а также для видео с цифровой подписью C2PA (подтверждающей, что материал полностью создан ИИ), метка останется навсегда.
Источник:Google
Автор:Максим Многословный
