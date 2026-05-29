YouTube начнёт сам находить видео с ИИ и ставить на них метки

Как было раньше? Создатели видео сами должны были сообщать, что используют ИИ. Видимо, добровольно мало кто хотел это делать. Теперь система YouTube научилась распознавать даже реалистичные ИИ-изображения и видео. Нововведение начнёт действовать в этом месяце.

Для обычных видео метка появится прямо под проигрывателем, над описанием. Для Shorts — на самом видео. Если материал был чуть изменён, но выглядит нереалистично, пометка будет прятаться в развёрнутое описание.

Если автор не согласен с меткой, он может подать жалобу. Но для роликов, сделанных с помощью собственных ИИ-инструментов YouTube, а также для видео с цифровой подписью C2PA (подтверждающей, что материал полностью создан ИИ), метка останется навсегда.