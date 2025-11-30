YouTube напомнил о паузах при просмотре и мгновенно вызвал волну возмущения

Опубликовано 30 ноября 2025, 19:301 мин.
YouTube напомнил о паузах при просмотре и мгновенно вызвал волну возмущенияНедопонимание
На этой неделе официальный аккаунт YouTube в Twitter опубликовал безобидное, вроде как, сообщение: «можно нажать на паузу». Это напоминание зрителям, что иногда полезно отдохнуть от экранов. Но пользователи восприняли эту фразу «иначе».
Многие решили, что YouTube намекает на рекламу, появляющуюся при нажатии на паузу в видео. Сервис начал тестировать эту функцию в прошлом году. Из-за этого твит быстро оказался завален негативными комментариями. Пользователи, которые регулярно критикуют сервис за рекламу и борьбу с блокировщиками, увидели в твите скрытый смысл.
Негатив оказался настолько массовым, что к посту добавили Community Note — пояснение, что речь не идёт о рекламе.