YouTube напомнил о паузах при просмотре и мгновенно вызвал волну возмущения

Многие решили, что YouTube намекает на рекламу, появляющуюся при нажатии на паузу в видео. Сервис начал тестировать эту функцию в прошлом году. Из-за этого твит быстро оказался завален негативными комментариями. Пользователи, которые регулярно критикуют сервис за рекламу и борьбу с блокировщиками, увидели в твите скрытый смысл.

Негатив оказался настолько массовым, что к посту добавили Community Note — пояснение, что речь не идёт о рекламе.